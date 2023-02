Trigoria, rifinitura pre Salisburgo: Abraham con la maschera protettiva, in campo anche Dybala e Pellegrini (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Dopo il ko per 1-0 nel match d'andata dei playoff di Europa League alla Red Bull Arena, domani sera la Roma ospita il Salisburgo allo Stadio Olimpico nel ritorno con l'obiettivo di ribaltare il risultato e conquistare il pass per gli ottavi di finale della competizione europea. La squadra, agli ordini di José Mourinho, svolge nel pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria la seduta di rifinitura, prima della conferenza stampa del tecnico giallorosso e di Mancini in programma alle 19,30. Come di consueto prima di una gara europea, il primo quarto d'ora di allenamento è aperto alla stampa.

LIVE

16.30 - Terminano i 15 minuti aperti ai media.

16.15 - Inizia la seduta con una fase di attivazione muscolare.

16.10 - I giocatori iniziano a scendere in campo: Abraham, dopo la ferita sulla palpebra inferiore dell'occhio per cui è stato necessario un intervento di sutura riportata contro il Verona, indossa una maschera protettiva. In campo anche Dybala, reduce da un affaticamento muscolare, e Pellegrini.

16.00 - La squadra è attesa in campo dopo aver iniziato la sessione in sala video.