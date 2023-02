LIVE - Stadio della Roma: in corso il sopralluogo a Pietralata. Presente un comitato contro la costruzione dell'impianto (FOTO e VIDEO))

DA PIETRALATA ANNALISA FERRANTE - È in corso il sopralluogo della Commissione Capitolina Urbanistica insieme con la Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita presso Via dei Durantini 164, nelle adiacenze dell'area in cui è prevista la costruzione del nuovo stadio della Roma.

16:03 - È appena cominciato il sopralluogo presso Via dei Durantini 164.

15:04 - Sono arrivati in Via dei Durantini anche il Presidente Commissione VIII Urbanistica, Tommaso Amodeo, e il Presidente della X Commissione Sport, benessere e qualità della vita, Ferdinando Bonessio, il quale ha iniziato il proprio discorso.

14:54 - Sono già sul posto alcuni rappresentanti del Comitato Popolare Monti di Pietralata, i quali stanno esprimendo il proprio dissenso nei confronti della costruzione dell'impianto, utilizzando cartelloni e striscioni, esposte affianco a una bandiera romanista. Su uno di questi si legge: "No stadio, sì al parco", mentre un altro recita: "No al cemento nel parco del Piano Regolatore Generale". In entrambi i casi il riferimento è al Parco di Pietralata, area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Tra le maggiori criticità ravvisate dai residenti ci sono quelle relative alla viabilità.