MOURINHO: "Vogliamo passare il turno. Dybala, Abraham e Pellegrini in dubbio, decideremo domani mattina"

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva. Lo Special One si è soffermato sulla gara di domani, in cui la sua Roma affronterà il Salisburgo nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. All'andata i giallorossi sono stati sconfitti per 1-0 e ora sono chiamati alla rimonta. Ecco le dichiarazioni di Mourinho.

Cosa significa questa partita per lei e per la Roma?

"Vogliamo sempre vincere. Sappiamo che per noi sarebbe durissimo arrivare a maggio avere due competizioni, ma vogliamo avere questa difficoltà anche se sarebbe più facile giocare solamente in campionato. Domani non penseremo alla Cremonese, ma solo al Salisburgo. La gente disponibile giocherà, gli altri rimarranno fuori. Cercheremo di ribaltare il risultato bugiardo dell'andata, la squadra non meritava di perdere. Dobbiamo fare una grande partita per passare il turno".

Quali sono le condizioni di Dybala e Abraham?

"E' dura, non mi piace questa situazione. Io voglio andare a letto avendo già tutto chiaro in mente, ma non sarà così questa volta. Le decisioni finali su Pellegrini, Dybala e Abraham verranno prese domani mattina, sono in dubbio".

In studio c'è Cambiasso, lo conosce bene. Oggi inoltre c'è Inter-Porto.

"Cambiasso è un grande opinionista, si veste bene e parla bene, è perfetto per questo ruolo. Riesce a nascondere bene il fatto che sia interista. Un giorno me lo aspetto come mio collega, ha le potenzialità. Inter e Porto sono parte della mia storia e della mia vita, purtroppo una delle due uscirà dalla competizione. Guarderò la partita".