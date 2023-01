Zaniolo si allontana dal Milan, la richiesta della Roma è eccessiva, il Bournemouth offre 30 milioni per lui. Shomurodov vicinissimo allo Spezia, si attende il sì dell'uzbeko

Oggi è il compleanno di Josè Mourinho, ma l'obiettivo principale dello Special One è stato uno: preparare al meglio la sfida di domenica contro il Napoli. Nicolò Zaniolo ha svolto la seduta con i compagni nonostante le continue voci di mercato su di lui: il Bournemouth ha ufficializzato un'offerta per il 22 giallorosso: 30 milioni più 5 di bonus e 10% della futura rivendita, il Milan si tira fuori dalla corsa per richiesta eccessiva da parte dei giallorossi. Si lavora ancora per mercato in uscita, Shomurodov vicinissimo allo Spezia, si attende solo il sì dell'attaccante uzbeko, prestito secco a 1,5 milioni.

