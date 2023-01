Viña ceduto al Bornemouth

In attesa che si concretizzi la cessione di Zaniolo – al suo posto il preferito è Ziyech del Chelsea – la Roma ha raggiunto con il Bornemouth l’accordo per il passaggio in Premier di Viña. Restano da limare alcuni particolari, poi l’uruguaiano potrà trasferirsi fino al termine della stagione in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a circa 15. Doppio successo in Coppa Italia, per la Primavera e per la Femminile: i ragazzi hanno vinto 2-1 (Faticanti e Pisilli) col Napoli, conquistando la semifinale. Le ragazze hanno travolto il Pomigliano nell’andata dei quarti.

(corsera)