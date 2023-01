VIDEO - Mourinho compie 60 anni, festa nello spogliatoio. Il tecnico: "Niente discorso. Andiamo a lavorare che domenica c'è la partita"

Giornata speciale per José Mourinho. L'allenatore della Roma infatti compie 60 anni e per l'occasione, i calciatori e lo staff hanno festeggiato il compleanno dello Special One nello spogliatoio del centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Il tecnico ha tagliato la torta e ha deciso di dare la prima fetta al capitano Lorenzo Pellegrini. I presenti hanno chiesto a gran voce il "discorso" del mister: "Ma che discorso... Andiamo a lavorare che domenica c'è la partita", le parole di Mourinho. E tutti sono scoppiati a ridere.