Calciomercato Roma, offerta del Bournemouth per Zaniolo: 30 milioni più 5 di bonus e 10% della futura rivendita. Giocatore non interessato

In uscita dalla Roma già in questa sessione di calciomercato e accostato nelle ultime ore con insistenza al Milan, Nicolò Zaniolo ha attirato l'interesse del Bournemouth, vicino anche a Matias Viña: il club inglese ha presentato ai giallorossi un'offerta ufficiale per assicurarsi il classe '99. Gli aggiornamenti:

11.50 - Come aggiorna il giornalista de "La Stampa" Matteo De Santis, il Bournemouth ha presentato tra martedì e mercoledì un'offerta per Zaniolo da 28 milioni complessivi sicuri più 4-5 di bonus fissi e variabili e il 10% sulla futura rivendita. Il club inglese non ha ancora parlato con Zaniolo dell'ingaggio, ma il giocatore al momento non sembra interessato all'ipotesi.

11.30 - Il giornalista Marco Juric specifica su Twitter le cifre dell'offerta ufficiale a titolo definitivo presentata dal Bournemouth per Zaniolo: 30 milioni più 5 di bonus e il 10% della futura rivendita del giocatore per i giallorossi.

11.26 - Secondo le indiscrezioni dell'esperto di calciomercato, il Bournemouth ha presentato un'offerta ufficiale alla Roma per l'attuale 22 giallorosso: proposta da 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore in favore dei giallorossi.

Se il Milan non dovesse raggiungere le condizioni poste dai giallorossi, la Roma è pronta a chiudere l'accordo con il club inglese, lasciando poi la decisione a Zaniolo.

