PRUZZO: "Aspettative disattese da Zaniolo" - TREVISANI: "Vendendolo a 25-30 milioni fai il tuo" - ORSI: "Ziyech ti dà di più"

Il tema più discusso anche lungo le frequenze radiofoniche è il futuro di Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma.

"Parliamo di un giocatore che prima dei crociati non poteva valere meno di 50 milioni, ora allo stato attuale se prendi 25-30 milioni per Zaniolo hai fatto abbondantemente il tuo", conclude Riccardo Trevisani.

Il Milan di esterni ne ha tanti, Zaniolo serve fino a un certo punto. Ha grandi potenzialità ma in campo le sue aspettative sono state disattese. Io non lo darei al Milan (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo ha capito che tecnicamente la Roma non sia il massimo e il giocatore vuole andar via. È una separazione consensuale. Ziyech ti dà più di Zaniolo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La trattativa per Zaniolo al Milan in questo momento è in fase di stallo, la Roma vuole solo l'obbligo di riscatto senza condizioni e non credo che si muoverà da questa posizione. Napoli-Roma? Sono curioso di capire come Mourinho riuscirà ad arginare il Napoli, può essere la sua partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tutti eravamo convinti che questo sarebbe stato l'anno di Zaniolo, ma il suo rendimento è stato scadente. Credo che la partita di Napoli possa esaltare Mourinho, sa giocare queste partite. Dal punto di vista tattico mi aspetto la stessa gara dell'andata (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Inevitabile che tra la Roma e Zaniolo finisca in questa maniera, ma servono soldi. La Roma non può svendere il giocatore, il Milan in questo momento anche mentalmente ha bisogno di un acquisto di questa natura, ci sono tutti i connotati per potarla sistemare. Parliamo di un giocatore che prima dei crociati non poteva valere meno di 50 milioni, ora allo stato attuale se prendi 25-30 milioni per Zaniolo hai fatto abbondantemente il tuo (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel fare gli auguri a Mourinho, mi auguro resti per altri 5 anni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se aggiungi 2-3 pezzi a questa squadra puoi lottare per lo scudetto l'anno prossimo. Mourinho si trova a meraviglia a Roma, però è Mourinho e non può accettare un altro anno a pescare in Primavera. Vuole delle minime garanzie, ossia poter spendere sul mercato quei 40-50 milioni che gli consentono di rafforzare la squadra (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)