Calciomercato Roma: Spezia in vantaggio per Shomurodov

Eldor Shomurodov interessa a ben tre club di Serie A e le prossime ore potrebbero essere decisive per capire il futuro del calciatore. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, su di lui ci sono Hellas Verona, Cremonese e Spezia. Al momento la società ligure è in vantaggio sulle concorrenti. La Roma vorrebbe cedere l'uzbeko a titolo definitivo in prestito con obbligo di riscatto, ma potrebbe aprire anche a un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula utilizzata per la possibile cessione di Vina al Bournemouth.

(tuttomercatoweb.com)

