Calciomercato Roma: occhi su Henrichs in caso di addio di Karsdorp. Sul calciatore del Lipsia c'è anche la Juventus

La Roma è molto attiva sul mercato in questa sessione. Secondo quanto riferito dal sito calcistico, Tiago Pinto non sta lavorando solamente alla cessione di Nicolò Zaniolo, ma anche a quella di Rick Karsdorp, il quale è cercato da club di Premier League e dal Monza. Proprio per questo motivo la società giallorossa è alla ricerca di un eventuale sostituto del terzino olandese e nelle ultime ore l'interesse è ricaduto su Benjamin Henrichs del Lipsia. Sul venticinquenne però c'è anche la Juventus, che ha già avviato i primi contatti.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE