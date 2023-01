Pellegrini sta meglio, a Napoli ci sarà. Vina e Shomurodov verso l’addio

E intanto a Trigoria stanno preparando la sfida in trasferta alla capolista Napoli di domenica prossima. Note positive arrivano invece da Lorenzo Pellegrini, che continua ad essere gestito per il problema muscolare nato dal colpo preso in Coppa Italia con il Genoa e peggiorato nella partita giocata con la Fiorentina. Ecco perché è rimasto a riposo con lo Spezia, fattispecie che non dovrebbe ripetersi a Napoli: al Maradona il capitano sarà a disposizione, poi deciderà Mourinho se e come utilizzarlo. Intanto la Roma ha deciso di cambiare strategia, accettando anche i prestiti onerosi con diritto di riscatto per Vina e Shomurodov, che solo 18 mesi fa sono costati 30 milioni di euro. Il primo sta per andare al Bournemouth per un milione, qualcosa in più dovrebbe versare lo Spezia per l’ubzeko.

(gasport)