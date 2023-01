Domani lo Spezia: c'è Pellegrini, out Zaniolo che aspetta il Tottenham. Deulofeu per sostituirlo, l'Inter vuole Smalling

La vicenda Zaniolo, il suo possibile sostituto, le altre operazioni di mercato. Ma anche il campo, perché domani la Roma chiuderà il suo girone d'andata sul campo dello Spezia. Sono questi i temi più importanti della giornata giallorossa.

Sul fronte Zaniolo (che non è partito per la Liguria con la squadra), al momento solo il Tottenham ha mostrato reale interesse, ma gli Spurs non si spingerebbero oltre il prestito con diritto di riscatto od obbligo ma con 'paletti' non così scontati da raggiungere. Per sostituirlo, la Roma avrebbe in mano Gerard Deulofeu, che arriverebbe dall'Udinese per 10 milioni. Intanto, l'Inter ha scelto Chris Smalling per sostituire il partente Stefan de Vrij ed è pronta a offrire all'inglese un contratto biennale con opzione a 3.5 milioni più bonus.

Per quanto riguarda il match di domani, Lorenzo Pellegrini è partito con la squadra nonostante qualche noia fisica, mentre lo Spezia dovrà rinunciare a M'Bala Nzola, out per un problema al soleo della gamba destra.

