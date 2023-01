Calciomercato Roma: Deulofeu per sostituire Zaniolo, operazione da 10 milioni. Trattativa non alle fasi finali, piace anche all'Aston Villa

Gli intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione in Premier League per Nicolò Zaniolo, vicino all'addio alla Roma: per ora sono state rifiutate le proposte di prestito arrivate da West Ham e Tottenham. Intanto, secondo le informazioni del sito del quotidiano, la Roma ha individuato il sostituto del 22 giallorosso: si tratta di Gerard Deulofeu dell'Udinese. L'operazione da 10 milioni per portare il classe '94 nella capitale verrà concretizzata appena sarà ceduto Zaniolo.

(repubblica.it)

Secondo il portale specializzato di calciomercato, Deulofeu piace da tempo alla Roma e l'Udinese è disposto a cederlo già a gennaio ma con una valutazione iniziale che si avvicina ai 20 milioni di euro. Al momento, inoltre, la trattativa tra Roma e Udinese non sembra essere così avanzata e alla fasi finali. Sullo spagnolo c'è anche da registrare anche l'interesse dell'Aston Villa.

(calciomercato.it)

