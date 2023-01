Calciomercato Roma: Smalling il prescelto dell'Inter per sostituire De Vrij, pronto un biennale con opzione a 3.5 milioni più bonus

Chris Smalling rimane uno dei calciatori presenti nella lista dei desideri dell'Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il futuro del centrale inglese è traballante. La Roma si è già mossa per convincerlo a restare, anche alla luce della peculiarità del suo contratto: alla 29esima presenza stagionale infatti, il trentatreenne ha un'opzione fino al 2024 che può far scattare in piena autonomia. L'agente però ha sondato il terreno con l'Inter, disposta a offrire due anni di contratto più uno di opzione a 3.5 milioni più bonus, fino ad arrivare a 4. L'Inter vede Smalling come perno centrale di una futura difesa a tre e prenderebbe il posto di De Vrij.

(gasport)