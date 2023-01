FOTO - Trigoria: rifinitura pre Spezia. Anche Zaniolo in gruppo

Mentre in casa Roma l'argomento più discusso è quello legato al futuro di Nicolò Zaniolo, la squadra continua la preparazione in vista della sfida di campionato contro lo Spezia: i giallorossi, agli ordini di Mourinho, hanno svolto la seduta di rifinitura a Trigoria alla vigilia della gara, in programma domani alle 18.00 al Picco. Anche Zaniolo, nonostante non si sia reso disponibile per la convocazione per domani, si è allenato con il gruppo. Gli scatti dell'allenamento odierno: