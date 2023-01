Calciomercato Roma: Zaniolo senza offerte d'acquisto. La situazione

C'è solo il Tottenham ad oggi per Nicolò zaniolo. Il problema fondamentale è, come ormai risaputo, che il club di Paratici e Conte non si spingerebbe oltre il prestito con diritto di riscatto o al limite obbligo ma con 'paletti' così scontati da raggiungere. Sul piano dei sondaggi il ventaglio è più ampio: West Ham, Leeds e Borussia Dortmund. Anche il Newcastle si è informato sul giocatore (senza formulare offerte) tramite intermediari ma il giocatore non sembra convinto della soluzione. Non trovano riscontro le voci sul Brighton: De Zerbi non sta cercando giocatori in avanti dopo la cessione di Trossard all'Arsenal.

LR24