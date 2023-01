Trigoria: rifinitura in vista dello Spezia. Presente Zaniolo nonostante l'esclusione dai convocati

Nella mattinata odierna la Roma ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della partita contro lo Spezia, valida per la diciannovesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18. Nicolò Zaniolo, al centro di numerose voci di mercato e accostato con grande insistenza ad alcuni club di Premier League, sta partecipando regolarmente alla seduta con il resto del gruppo nonostante l'esclusione dai convocati (per sua scelta) per la gara di domenica.