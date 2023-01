Calciomercato Roma: spunta il Brighton per Zaniolo, pronti 25 milioni. Il Milan resta alla finestra per l'estate

Non solo Tottenham e West Ham su Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, anche il Brighton di Roberto De Zerbi si sarebbe inserito nella corsa per il numero 22. I 'Seagulls' hanno appena perso Trossard (trasferitosi all'Arsenal) e sarebbero pronti a offrire 25 milioni per il calciatore giallorosso. La cifra però non rispecchierebbe la valutazione che ne fa la Roma, ma si potrebbe comunque intavolare una discussione. Sullo sfondo invece rimane il Milan, che si fionderebbe su Zaniolo solamente in estate.

(Il Tempo)