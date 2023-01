Il Bournemouth ha chiesto Matias Viña in prestito alla Roma. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, le Cherries avrebbero individuato nell'uruguaiano il rinforzo giusto sulla fascia sinistra per rinforzare la squadra e provare a evitare la retrocessione. La squadra di Gary O'Neill ha messo gli occhi sul numero 17 giallorosso dopo aver fatto un tentativo con l'Inter per prendere Robin Gosens, andato però a vuoto.

(dailymail.co.uk)

