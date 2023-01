Fiumicino, domani lo Spezia: Roma in partenza. Out Zaniolo, c'è Pellegrini (FOTO e VIDEO)

Domani la Roma sarà di scena al Picco, nella 19a giornata di campionato, contro lo Spezia senza Nicolò Zaniolo: il 22 giallorosso, al centro delle voci di mercato, non si è reso disponibile per la convocazione. La squadra è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino, dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura a Trigoria: presente Lorenzo Pellegrini. Siparietto tra José Mourinho e Pietro Boer, terzo portiere giallorosso, prima dell'ingresso: il tecnico ha scherzato con il classe 2002 poiché non ha la barba.

Oltre a Zaniolo e Karsdorp, nessun Primavera è stato aggregato al gruppo per la trasferta contro la squadra di Gotti.