ORSI: "Zaniolo-Roma? È la fine di un rapporto che non c'è mai stato" - SABATINI:" Il comportamento del ragazzo è stato davvero brutto"

Tema Nicolò Zaniolo: lungo le trasmissioni radiofoniche si commenta la vicenda legata al 22 giallorosso, che sembra ormai sempre più vicino all'addio alla Roma. "Penso che sia la fine di un rapporto che non c'è mai stato, sia da una parte sia dall’altra", dice Fernando Orsi. "Zaniolo è stato gestito malissimo", commenta Enrico Camelio. "Il comportamento di Zaniolo è stato davvero brutto", aggiunge Sandro Sabatini.

Infine, per Valentina Catoni "Zaniolo può stare chiuso in uno sgabuzzino fino a giugno 2024: non ci si comporta così".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Zaniolo lascia la Roma? Penso che sia la fine di un rapporto che non c'è mai stato, sia da una parte sia dall’altra. Non condanno l’atteggiamento del giocatore riguardo all'esclusione dai convocati per la gara con lo Spezia (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quando un calciatore strappa con la società in questo modo vuol dire che qualche trattativa c’è. Il comportamento di Zaniolo è stato davvero brutto (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con l’arrivo di Solbakken si poteva pensare a una cessione di Zaniolo, forse il club si era già preparato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con la penalizzazione della Juventus si apre uno scenario diverso, c’è una concorrente importante in meno per un posto in Champions League e Roma, Lazio e Atalanta possono approfittarne (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo è stato gestito malissimo. La società non ha mantenuto le promesse del rinnovo, il giocatore è stato trattato come se fosse l’ultimo arrivato. La Roma si è incartata e ora si trova in questa situazione difficile (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se non dovesse partire, la Roma riabiliterà Zaniolo, non può perdere un capitale del genere. Con le sue scelte il giocatore voleva mettere la società con le spalle al muro (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Difficile che arrivi un’offerta intorno ai 40/45 milioni per Zaniolo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La linea societaria del “dettiamo le condizioni” non mi piace e inoltre si può fare quando non hai esigenze economiche. Se si continuano a chiedere cifre eccessive per i giocatori, può esserci il rischio che questa forte presa di posizione diventi un’arma a doppio taglio (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per me Zaniolo può stare chiuso in uno sgabuzzino fino a giugno 2024: non ci si comporta così (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)