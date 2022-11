Domenica il derby, giallorossi al lavoro. Nessuna risonanza per Dybala. Stadio Roma: terminata la seduta della conferenza dei servizi preliminare

La settimana cruciale per la Roma continua. Dopo aver battuto l'Hellas Verona lunedì e il Ludogorets nella giornata di ieri, conquistando così l'accesso ai playoff di Europa League, i giallorossi sono attesi dalla super sfida contro la Lazio. Il match è in programma domenica alle ore 18 e gli uomini di José Mourinho si sono ritrovati quest'oggi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare a preparare la partita.

Restano ancora da capire, invece, le condizioni di Paulo Dybala: il calciatore argentino, infatti, non ha svolto alcuna risonanza per valutare il suo infortunio.

Per quanto riguarda il nuovo stadio, nella giornata odierna si è tenuta la seduta della conferenza dei servizi preliminare, in cui la Roma era chiamata a fornire una "puntuale descrizione" del progetto.

