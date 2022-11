Sassuolo-Roma: sold out il settore ospiti

Non c'è tregua nella marcia dei tifosi della Roma al seguito della propria squadra. Anche per la trasferta di Sassuolo, in programma mercoledì prossimo, il settore ospiti sarà esaurito come pubblicato dal club neroverde in una nota ufficiale:

In merito alla gara Sassuolo-Roma, 14^ giornata di Serie A TIM, in programma mercoledì 9 Novembre alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la disponibilità dei tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) è esaurita.

(sassuolocalcio.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE