As Roma: svelati i kit Aries-New Balance che saranno indossati durante la tournée in Giappone (FOTO)

Aries, in collaborazione con New Balance, ha progettato un nuovo kit della Roma che sarà indossato dai giallorossi in occasione della tournée in Giappone durante la prossima pausa dei Mondiali. Oltre a quella nera, già vista durante uno degli ultimi allenamenti, ecco un'altra divisa rossa con una banda gialla che svela il nero che dalla spalla prosegue fino al fianco sinistro della maglia.