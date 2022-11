FOTO - ARIES x Roma: il brand firma la maglia d'allenamento giallorossa

All'indomani della vittoria per 3-1 in trasferta contro il Verona, firmata dalle reti di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida europea contro il Ludogorets indossando un nuovo kit d'allenamento, firmata dal brand di abbigliamento ARIES. La maglia, su sfondo nero, presenta delle sfumature giallo e rosse sulle spalle e il lupetto di Gratton sulla schiena. Davanti, oltre allo stemma giallorosso e allo sponsor Toyota, figura proprio il logo di ARIES.