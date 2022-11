FOTO - Trigoria: ripresa verso il Ludogorets tra campo e palestra

Dopo la vittoria arrivata ieri contro l'Hellas Verona, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria agli ordini di José Mourinho in vista della partita di Europa League contro il Ludogorets in programma giovedì alle 21. Scarico in palestra per chi ha giocato il match del Bentegodi e lavoro sul campo per gli altri, tra cui chi ha disputato solo pochi minuti della partita contro i gialloblù e alcuni giovani della Primavera aggregati alla prima squadra, tra cui Benjamin Tahirovic, Giacomo Faticanti e Luigi Cherubini.