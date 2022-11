JACOBELLI: "Confortato da Zaniolo: può essere l'uomo derby" - FELICI: "Senza di lui ora resta ben poco nell'attacco della Roma"

La Roma rimonta il Ludogorets e si guadagna il playoff di Europa League. "Sono confortato dalle ultime prestazioni di Zaniolo, può essere lui l'uomo derby" è il pensiero di Xavier Jacobelli. "In questo momento, se togli Zaniolo all'attacco della Roma resta davvero ben poco" per Antonio Felici. Roberto Pruzzo invece parla degli altri due attaccanti: "Belotti e Abraham male tutti e due, vanno per conto loro non partecipano al gioco di squadra".

Sul derby, ecco l'opinione di Ubaldo Righetti: "Bisognerà vedere come sarà il campo dell'Olimpico: se in buone condizioni o meno...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha bisogno di Zaniolo. Ibanez nel primo tempo ha sbagliato un gol facile, poi si è spenta la luce, ognuno andava per conto proprio e hanno permesso a uno dei bulgari di segnare il vantaggio. Per fortuna Mourinho ha sistemato e cose, ma c'è ancora tanto da lavorare. Belotti e Abraham male tutti e due, vanno per conto loro non partecipano al gioco di squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non mantiene l'Europa League, perché ci sono ancora gli spareggi e non è facile. Io non mi esalterei per la vittoria, perché il girone era modesto (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il primo tempo della Roma mi ha lasciato perplesso, benino solo El Shaarawy. Poi Zaniolo ha ribaltato la partita. L'abitudine di raddrizzare le gare nella ripresa Mourinho ce l'ha da sempre (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri non mi è piaciuto Smalling in entrambe le situazioni dei gol. Derby? Bisognerà vedere come sarà il campo dell'Olimpico: se in buone condizioni o meno... (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha giocato un primo tempo sottotono, nel secondo tempo, complice i cambi di Mourinho, i giallorossi sono scesi in campo con il piglio giusto e hanno portato a casa la partita. Zaniolo mattatore della serata, spero sia il giusto viatico per un derby da protagonista (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Lo Zaniolo visto ieri è il giocatore che tutti aspettano, è la nota più positiva per la Roma. Domenica prevedo un derby povero, siamo tornati alla partita del "Raccordo Anulare" (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi aspetto partite brutte sia nel derby che in Juventus-Inter: risultati da "Under 2,5" (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Una Roma dai due volti, primo tempo veramente brutto, il secondo sicuramente migliore con un Zaniolo sugli scudi. Vincere il derby sarebbe veramente la ciliegina sulla torta di una settimana perfetta. A Gennaio sarà un altro campionato, mancano tre partite al mondiale e fare più punti possibile è un obbligo (LEONARDO BUTTARI, PlayRoma)

Alla Roma è andata bene, l'ha rimessa in piedi grazie a Zaniolo. Abraham e Belotti cominciano ad essere un caso, Belotti addirittura è imbarazzante, ieri ha esagerato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In questo momento, se togli Zaniolo all'attacco della Roma resta davvero ben poco (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ieri abbiamo avuto la prova di cosa Mourinho possa fare all'intervallo. La Roma è in linea con gli obiettivi stagionali. Sono confortato dalle ultime prestazioni di Zaniolo, può essere lui l'uomo derby (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono soddisfatto del risultato di ieri, gli episodi arbitrali credo siano stati interpretati tutto sommato bene dall’arbitro e dal Var. Il gol di ieri spero sia la decisiva svolta della stagione di Zaniolo (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)