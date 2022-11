Roma avanti, Zaniolo stratosferico. Mourinho: “Ma ora arrivano gli squali”

Con qualche sofferenza di troppo, ma la Roma è riuscita a superare 3-1 il Ludogorets e ad evitare la retrocessione in Conference League. Il secondo posto nel girone alle spalle del Betis Siviglia, invece, garantisce alla formazione di Mourinho la permanenza in Europa League. (...) Protagonista assoluto della serata è stato Zaniolo: riabilitato all’ultimo dalla Uefa che gli ha tolto una giornata di squalifica, è entrato nell’intervallo al posto di Belotti e si è procurato due calci di rigore, entrambi trasformati da capitan Pellegrini, chiudendo lui stesso i conti realizzando il gol del definitivo 3-1. (...) Soddisfatto José Mourinho: “È stata una partita davvero complicata, loro sono una buona squadra, con fantasia e velocità. Nel secondo tempo abbiamo rischiato il tutto per tutto, siamo entrati con atteggiamento e intensità diversi. Giocare con due attaccanti come Belotti e Abraham è diverso da giocare con Tammy e Nicolò, le caratteristiche di Zaniolo ci hanno aiutato tanto e il gol è arrivato”. (...) Il derby? Continuare in Europa League era una questione di orgoglio, andare in Conference League non era il nostro obiettivo per giocare contro Fiorentina, Lazio e West Ham. Domenica sarà una grande partita, ci piacerà giocarla“.

(corsera)