FOTO - Trigoria: allenamento verso il derby tra palestra e campo

All'indomani della vittoria contro il Ludogorets che ha sancito il passaggio della Roma ai playoff di Europa League, i giallorossi sono tornati ad allenarsi in vista del derby con la Lazio, in programma domenica alle 18. Lavoro in palestra per i giocatori che sono stati protagonisti nel match di ieri contro i bulgari, mentre chi è rimasto fuori ha lavorato sul campo.