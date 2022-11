I VOTI DEGLI ALTRI - Zaniolo 'gigantesco', Pellegrini 'leader vero', Ibanez 'sontuoso'

Prosegue l'Europa League della Roma, che all'Olimpico batte in rimonta il Ludogorets soprattutto grazie all'ingresso di Nicolò Zaniolo nella ripresa: "Gigantesco. Prende due rigori e segna un gol da copertina. Immarcabile. Brutte notizie per la Lazio in vista del derby". (La Gazzetta dello Sport). Doppietta per Lorenzo Pellegrini, freddo nel realizzare i due calci di rigore: "Segna due rigori che pesano come un macigno, sfoderando tutta la tranquillità che ha in corpo. Leader vero" (Il Tempo). Positiva anche la prova di Roger Ibanez: "L’assenza forzata di Mancini lo dirotta a destra. Sontuoso in diverse chiusure, prima di battibeccare con mezzo Ludogorets e restare a terra per il colpo che vale la revoca del 2-2. Come e più di un gol" (Il Romanista). Male Andrea Belotti: "Sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare, con grossolane sviste tecniche nel controllo della palla. L’allenatore è costretto a sostituirlo per disperazione." (Il Tempo)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,00

Ibanez 6,28

Smalling 6,14

Vina 5,64

Karsdorp 5,28

Camara 5,21

Matic 5,86

El Shaarawy 6,50

Pellegrini 7,36

Belotti 4,86

Abraham 5,71

Zaniolo 8,00

Cristante 6,36

Volpato 6,71

Zalewski 6,28

Bove NG

Mourinho 6,71

