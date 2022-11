Dybala: nessuna risonanza in programma

L’obiettivo di Paulo Dybala è tornare a disposizione della Roma per la sfida contro il Torino del prossimo 13 novembre. Le sue condizioni, infatti, sono migliorate molto nelle ultime settimane e non sono in programma nuove risonanze. La sua presenza contro la squadra di Ivan Juric sarebbe il segnale definitivo da dare al commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, per puntare su di lui nel Mondiale in Qatar.

Al momento, inoltre, la Roma non ha ancora avviato contatti con l'entourage della Joya per modificare la sua situazione contrattuale, a partire dalla clausola valida per il 2023.

(calciomercato.it)

