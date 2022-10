Continua il tour de force, lunedì l'Hellas Verona. Europa League: presentato il ricorso all'UEFA per ridurre la squalifica di Zaniolo

Archiviata la vittoria contro l'HJK Helsinki, la Roma non ha tempo per rilassarsi: lunedì 31 ottobre scenderà in campo allo Stadio Bentegodi di Verona per affrontare l'Hellas Verona nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. José Mourinho potrà sorridere, infatti torneranno Nicolò Zaniolo, Roger Ibanez e Mehmet Zeki Celik.

Arrivano novità proprio riguardanti il numero 22: la Roma ha presentato il ricorso all'UEFA per ottenere uno sconto sulla squalifica di 3 giornate. Il ventitreenne ha già saltato due match e il club giallorosso spera di riaverlo a disposizione per la partita contro il Ludogorets.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

