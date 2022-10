Frattesi: “Sognavo la Roma, ma meglio restare al Sassuolo. Qui mi completo. Quando venni ceduto nel 2017 ci rimasi male”

GASPORT- Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando del mancato ritorno in giallorosso. Queste le sue parole:

Che cosa è successo in estate?

"Che in ritiro era andato “il mio fratello scarso”, anzi scarsissimo. C’era stato il forte interessamento della Roma e quando la trattativa non si concretizzò, io mollai. Per la prima volta nella mia vita non riuscivo a reagire".

Il dispiacere era perchè voleva andare in un grande club o perchè si trattava della Roma?