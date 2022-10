Europa League: depositato il ricorso all'Uefa per ridurre la squalifica di Zaniolo

Dopo la squalifica per tre giornate in Europa League inflitta a Nicolò Zaniolo a seguito del cartellino rosso ricevuto nel finale della sfida casalinga contro il Betis, la Roma ha depositato il ricorso alla Uefa per ridurre a due giornate la squalifica del 22 giallorosso e averlo a disposizione nell'ultimo turno del girone della competizione contro il Ludogorets, sfida decisiva per il secondo posto nel gruppo. Lo fa sapere su Twitter il giornalista del Tempo Alessandro Austini.

