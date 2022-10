A Verona tornano Zaniolo, Ibañez e Celik

IL TEMPO - Se non dovessero esserci imprevisti, José Mourinho può considerare finita l'emergenza sulla fascia destra. Dopo oltre un mese con gli uomini contati, dopo aver recuperato Karsdorp, lo Special One è pronto a riabbracciare anche Celik. Dopodomani infatti il turco, ristabilito dalla lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, dovrebbe partire per Verona con il resto della squadra. Difficilmente l'ex Lille verrà mandato in campo dal 1', ma il suo rientro in gruppo con cinque gare ancora da giocare prima della sosta-Mondiale potrà comunque rivelarsi prezioso. Da verificare invece le condizioni di Matic che, dopo aver saltato la trasferta in Finlandia, verrà valutato a Trigoria in vista dell'impegno di lunedì contro gli uomini di Bocchetti. Al Bentegodi tornerà Zaniolo, ancora in attesa di capire se la sua squalifica in Europa League verrà ridotta: il ricorso non è stato ancora presentato. Anche Kumbulla potrebbe tornare ad avere una chance proprio contro il club che lo ha cresciuto: in caso di impiego dell'albanese a rifiatare stavolta sarebbe Smalling, con Ibanez pronto a tornare titolare dopo il turno di riposo concesso ieri da Mou a causa di un'indisposizione, simile a quella che aveva colpito Zalewski. Nonostante l'impegno contro l'Hellas sia in programma alle 18.30 di lunedì, Pellegrini e compagni verranno accompagnati da un vero e proprio esodo giallorosso: saranno 3000 i romanisti al seguito della squadra. Il primo anello della Curva Nord era andato sold out a due ore dall'inizio della vendita, un dato che ha spinto il club gialloblu ad aprire anche il secondo, che ieri è andato esaurito. Anche l'Olimpico si avvia ad essere costantemente pieno: i biglietti per il match di Europa League con il Ludogorets sono terminati, e anche il resto delle gare casalinghe viaggi verso il tutto esaurito. Anche i tagliandi venduti per l'ottavo di Coppa Italia contro il Genoa, in programma a gennaio, sono già più di 50mila.