TREVISANI: "Ieri Abraham si è svegliato" - PRUZZO: "Può fare un gol a partita"

La Roma supera l'HJK ad Helsinki e rimanda la decisione finale sul passaggio del turno in Europa League all'ultima giornata della fase a gironi. Fa parlare, innanzitutto, il ritorno al gol di Abraham che "ieri si è svegliato", dice Riccardo Trevisani. Che poi aggiunge: "Anche nel linguaggio del corpo mostrava qualcosa di diverso". "Tammy è forte, potrebbe fare un gol a partita", la certificazione di Roberto Pruzzo. "Quest'anno ha fatto poco e niente, questa rete non cambia il giudizio della sua stagione fino ad ora" rimane coi piedi ben fissati a terra Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha vinto e va benissimo così. Hai conquistato tre punti ed Abraham è tornato al gol. Questo è un dato positivo: Tammy è forte, potrebbe fare un gol a partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La squadra di Mourinho ha gestito la partita e conquistato i 3 punti. Giocare sul sintetico è diverso che sull'erba vera (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Abraham è molto importante per la Roma, ed il suo ritorno al gol credo sia molto significativo. Belotti potrà dare un grande contributo (JAVIER IACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita di Helsinki per me si è archiviata al fischio d'inizio, visto il risultato di Ludogorets-Betis. L'oggi della Roma consiste nel chiudere novembre il più vicino possibile al blocco delle prime 4 (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non è il gol ad Helsinki che cambierà la storia di Abraham, questo è sicuramente un grande segnale ma ci si aspettano cose più grandi. Quest'anno ha fatto poco e niente, questa rete non cambia il giudizio della sua stagione fino ad ora (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me Abraham si è svegliato ieri. Anche nel linguaggio del corpo mostrava qualcosa di diverso (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le due cose migliori di ieri sono state la prestazione di Abraham e il fatto che nessuno si sia infortunato, tutto sommato la Roma esce da Helsinki migliore di come ci era arrivata, nel complesso la prestazione è difficilmente valutabile per molteplici motivi detto ciò oltre ai tre punti che sono importanti per il morale più che per il risultato ripeto mi porto a casa il gol di Abraham sperando che si sia sbloccato definitamente (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Pellegrini ha un calcio sulle palle inattive che è qualcosa di straordinario. Nel gol annullato il 50% del merito dobbiamo darlo a Pellegrini. Abraham deve fare di più, mi aspetto qualcosa di più. Il derby è una partita importantissima, dovranno fare entrambi una partita importante in Europa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita di ieri è servita ad ingranare determinati meccanismi, non potevi permetterti di perderla. Camara è un calciatore che va disciplinato tatticamente. El Shaarawy ieri fa una prova positiva anche se come esterno a tutta fascia perde un po’ di brillantezza in fase offensiva (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Ieri avevo detto prendi i punti e scappa, la Roma li ha presi e la vittoria è arrivata però secondo me la notizia del giorno è stato il risveglio di Abraham sia per il gol che che fatto sia come prestazione, stavolta è riuscito a dialogare bene con i compagni e tecnicamente sembra si sia ritrovato, se lui si sblocca magari possiamo vedere qualcosa di diverso nel proseguo della stagione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Una Roma che fa il suo e vince in Finlandia nonostante non cambi nulla nell’economia del girone. La Roma è una squadra che non esce quasi mai dal pressing palla a terra, per questo motivo ad oggi Camara è un giocatore importante. A gennaio credo che, complice il ritorno di molti protagonisti, comincerà un altro campionato (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)