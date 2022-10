I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "piede fatato", Volpato "incide poco"

La Roma di Josè Mourinho ce la mette tutta per andare avanti nel percorso Europeo. Ieri i giallorossi hanno battuto l'HJK per 2-1. Pellegrini (6,71) uno dei migliori in campo nonostante il risentimento muscolare. Torna Tammy Abraham (6.92) e si sblocca trovando il gol del vantaggio. Ottima prestazione anche del solito Smalling (6,21) "con esperienza" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6;

Mancini 5,21,

Smalling 6,21,

Vina 6,07;

Zalewski 5,92,

Camara 5,92,

Cristante 6,42,

El Shaarawy 6,42;

Volpato 5,72,

Pellegrini 6,71;

Abraham 6,92.

Faticanti 6,

Shomurodov 5,83,

Bove 6,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6,14.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Smalling 6,5,

Vina 6;

Zalewski 6,

Camara 6,

Cristante 6,5,

El Shaarawy 6,5;

Volpato 6,

Pellegrini 6,5;

Abraham 7.

Faticanti 6,

Shomurodov 6,

Bove 6,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6,5.

IL TEMPO

Rui Patricio 5,5;

Mancini 5,5,

Smalling 6,

Vina 6;

Zalewski 5,5,

Camara 5,5,

Cristante 6,5,

El Shaarawy 6;

Volpato 6,

Pellegrini 6,5;

Abraham 7.

Faticanti 6,

Shomurodov 5,5,

Bove 6,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5;

Mancini 5,5,

Smalling 6,5,

Vina 6;

Zalewski 6,

Camara 6,

Cristante 6,5,

El Shaarawy 6,5;

Volpato 5,5,

Pellegrini 6,5;

Abraham 7.

Faticanti SV,

Shomurodov SV,

Bove SV,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Smalling 6,

Vina 6;

Zalewski 6,

Camara 6,

Cristante 6,5,

El Shaarawy 6,5;

Volpato 5,5,

Pellegrini 7;

Abraham 7.

Faticanti SV,

Shomurodov SV,

Bove SV,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Smalling 6,

Vina 6;

Zalewski 6,

Camara 6,

Cristante 6,5,

El Shaarawy 6,5;

Volpato 6,

Pellegrini 6,5;

Abraham 7.

Faticanti SV,

Shomurodov SV,

Bove SV,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Smalling 6,

Vina 6;

Zalewski 6,

Camara 6,

Cristante 6,

El Shaarawy 6,5;

Volpato 5,5,

Pellegrini 7;

Abraham 6,5.

Faticanti SV,

Shomurodov SV,

Bove SV,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6.

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6;

Mancini 5,5

Smalling 6,5,

Vina 6,5;

Zalewski 6,

Camara 6,

Cristante 6,5,

El Shaarawy 6,5;

Volpato 6,

Pellegrini 7;

Abraham 7.

Faticanti 6,

Shomurodov 6,

Bove 6,

Kumbulla SV,

Spinazzola SV.

Mourinho 6.