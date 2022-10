Mourinho: 107esima vittoria in Europa. Superato Ferguson: è l'allenatore che ha vinto più partite europee della storia

La vittoria della Roma in Finlandia non sposta molto nell'economia del girone, che sarà deciso in base al prossimo risultato contro il Ludogorets, ma ha un valore statistico importante per José Mourinho. L'allenatore portoghese, infatti, ieri ha raggiunto la 107esima vittoria in campo europeo, superando così una leggenda come Alex Ferguson come tecnico con più successi nelle competizioni europee per club della storia.

