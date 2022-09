Tra campo e rinnovo: Zaniolo punta l'Atalanta. Roma al lavoro in vista del Ludogorets

Si avvicina il rientro di Nicolò Zaniolo dopo l'infortunio alla spalla. Il classe '99, infatti, vuole accorciare i tempi e punta al rientro per la sfida di domenica 18 settembre contro l'Atalanta. E non finisce qui, perchè in quella data è previsto anche un incontro tra Pinto e l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, per parlare del rinnovo. Nel frattempo, dopo la rovinosa sconfitta contro l'Udinese, la Roma è tornata al lavoro oggi in vista della sfida di giovedì contro il Ludogorets nel debutto in Europa League.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI – DYBALA È “LA JOYA” -“IL KO PIÙ PESANTE NELLA STORIA DI MOU IN A”- PELLEGRINI “IN SERATA NO E SENZA UNA COLLOCAZIONE”

IL PUNTO DEL LUNEDÌ – GARANZINI: “ROMA DISINTEGRATA NON SOLO FISICAMENTE DALL’UDINESE” – DAMASCELLI: “SARRI E MOURINHO PARLANO DEGLI ARBITRI NASCONDENDO LE PECCHE DELLE SQUADRE”

ROMA-ATALANTA: NUOVO SOLD OUT DEI TIFOSI GIALLOROSSI

UDINESE-ROMA, SOUTHGATE: “MOLTO COLPITO DAI BIANCONERI: NON LASCIAVANO SBOCCHI AI GIALLOROSSI”

CALCIOMERCATO ROMA: DOPPIO APPUNTAMENTO PER ZANIOLO CONTRO L’ATALANTA

TRIGORIA: LA ROMA SI PREPARA IN VISTA DELLA SFIDA CON IL LUDOGORETS (FOTO)

IN THE BOX - NESSUN DRAMMA MA NESSUN DORMA

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

LR24