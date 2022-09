Arrivato alla Dacia Arena per seguire le prestazioni di Smalling ed Abraham, Southgate ha lasciato lo stadio friulano con negli occhi la prestazione dei bianconeri, come ha confessato alla tv di casa dopo la partita: "Sono rimasto molto colpito dall’Udinese, che pressa alto e non lascia sbocchi al gioco della Roma: è davvero una squadra forte. Lo stadio è fantastico e l’hospitality è bellissima".

(Udinese Tv)