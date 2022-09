UDINESE-ROMA: le pagelle. KARSDORP "Petto di pollo" 3,5 - DYBALA "Prosciugato" 5,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Chi sbaglia la prima mossa dovrà ritrovarsi il pallone tra i piedi e lasciare all'altro la posizione preferita per muoversi in campo. Così c'era scritto sulle avvertenze di Udinese-Roma, un pacco fragile che Karsdorp si fa cadere dal petto obbligando la squadra di Mourinho dalla parte sbagliata della contesa.

Finisce 4-0 per l'Udinese e con quasi il 60% del possesso palla sulle spalle, più che sui piedi, della Roma.

RUI PATRICIO 4 - L'acqua entra da dove meno te l'aspetti. Trova la pozzanghera peggiore su cui poggiarsi e gli schizza addosso il pallone che storce definitivamente la storia della partita.

MANCINI 4,5 - Ibanez chiede a Smalling, Smalling si rivolge a lui che non sa rispondere comunque alla domanda: come facciamo arrivare il pallone più avanti? Domanda che resta irrisolta e complicata dai crescenti disagi difensivi. DAL 65' ZALEWSKI 5 - Con un retropassaggio rischia di far concorrenza a Karsdorp e Rui Patricio per chi la fa più grossa.

SMALLING 5 - Non riceve una chiamata dalla propria Nazionale dal 2017. Non è questo il giorno in cui al ct Southgate mancherà il sonno per chiedersi perché.

IBANEZ 5 - Senza un riferimento avversario finisce per perdere spesso l'orientamento.

KARSDORP 3,5 - La sua partita finisce dove inizia. Il resto è un faticoso trascinarsi alla sostituzione. Petto di pollo. DAL 46' CELIK 5,5 - Su una corsia fin lì desolata, porta almeno un po' di movimento.

CRISTANTE 5 - Quando si rompe la partita, appare inevitabile cercare chi tra lui e Matic sia di troppo. E di indizi a suo sfavore ce ne erano stati nel primo tempo. DAL 46' BELOTTI 5 - Di aria e di palloni davanti ne arrivano poco, al punto che va a farsi un giro altrove. Ma non risulta una buona idea.

MATIC 5 - Per un tempo l'unico in grado di scucire le linee avversarie, seppur senza continuità, pare lui. Quando poi la corrente della partita è contraria, si lascia sfuggire un paio di palloni che aprono le gabbie agli assalitori in bianco e nero.

SPINAZZOLA 4,5 - Grazie al taccuino, ci si ricorda di una palla tempestata di diamanti per Dybala. Sepolta nella memoria da una serie di duelli persi con Pereyra.

DYBALA 5,5 - Neanche 25 secondi ed è già chiaro a tutti i presenti chi sia quello bagnato del miglior talento. Col salire degli eventi, però, anche l'unica fonte della Roma finisce per prosciugarsi nella solitudine.

PELLEGRINI 5 - Non riesce mai a mettersi in rima con Dybala e ancor più con Abraham. Quando arretra, poi, le risalite avversarie si fanno incontenibili. DAL 81' CAMARA SV - Serve talmente alla svelta che non c'è tempo neanche di capire se faccia al caso della Roma o meno.

ABRAHAM 4,5 - L'augurio è che il segnale della Serie A arrivi ben chiaro oltremanica. Perché al ct inglese mostra il peggio: bassa efficacia tecnica ed eccesso di gestualità scenica. DAL 76' SHOMURODOV SV - Ripreso dalla cesta degli attaccanti.

MOURINHO 4,5 - Getta del sale sui tagli autolesionistici della squadra con sostituzioni e modifiche strutturali che spostano ancora di più il vento della partita nella direzione dell'Udinese.

@MirkoBussi