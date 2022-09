IL PUNTO DEL LUNEDÌ - GARANZINI: "Roma disintegrata non solo fisicamente dall'Udinese" - DAMASCELLI: "Sarri e Mourinho parlano degli arbitri nascondendo le pecche delle squadre"

Il 4-0 con cui l'Udinese scuote la Roma alla 5a giornata fa nascere i dubbi sulla formazione giallorossa. "Una squadra costretta a schierare Matic e Cristante sulla mediana non può pensare di sorprendere una provinciale agguerrita come l'Udinese di Sottil" il commento di Barbano sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Una Roma "disintegrata da un'Udinese superiore sul piano fisico, ma non solo", scrive Garanzini su 'La Stampa'.

Tony Damascelli accomuna la situazione di Mourinho e Sarri: "Bruttissimo weekend per le due romane e, ovviamente, strilli capitali contro gli arbitri di Sarri e Mourinho, così nascondendo le pecche delle loro squadre".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. BARBANO - CORRIERE DELLO SPORT

Si direbbero cent'anni di solitudine, e sono solo novanta minuti, quelli di Paulo Dybala, la cui condizione di unico sveglio tra i dormienti vale quanto un eroico sacrificio. [...] È tanto clamorosa che verrebbe voglia di archiviarla nell’imponderabile. E non pensarci più. Però, a voler guardare con coraggio dietro l’avvio doublé face di stagione, i segni di una certa fragilità agonistica c'erano già prima del tracollo friulano. Una squadra costretta a schierare Matic e Cristante sulla mediana non può pensare di sorprendere una provinciale agguerrita come l'Udinese di Sottil, capace di fatto di giocare con un 3-6-1 che consente di avere sempre in mezzo al campo agonismo e tecnica in dosi di perfetto equilibrio. [...]

Alla fine anche l’argentino ha alzato bandiera bianca [...]. In attesa del futuro che prima o poi verrà, Mourinho deve affidarsi alla saggezza del veterano serbo a centrocampo, messo sul mercato dal Manchester United dopo cinque stagioni. Che fosse Matic il puntello ideale con cui ridurre l’incompiutezza gìallarossa in questo reparto, ci sia consentito di avere qualche dubbio. Ma è giusto attendere un numero più cospicuo di partite prima di azzardare giudizi perentori. Per ora la Rama deve svegliarsi dal sonno di Udine, e il tecnico portoghese certamente conosce le parole e i gesti per scuoterla.

E. CURRO' - LA REPUBBLICA

Ma nessun alibi preventivo può valere in questo caso, tanto meno quello dell’arbitro, punzecchiato alla vigilia dall’allenatore della Roma: Maresca ha certamente pasticciato, però non ha affatto condizionato la partita, in cui il solo Dybala ha acceso a lampi un gioco sincopato e spentarello. Il condizionamento più evidente, semmai, va ascritto allo stratega avversario, che ha indovinato tutto, dalla formazione iniziale ai cambi, ma in particolare la scelta di portare Mourinho sul terreno a lui più sgradito. La Roma di solito aspetta volentieri di essere attaccata e ferisce chi si sbilancia. Qui ha dovuto fare l’esatto contrario, gestendo il pallone in prevalenza: a difesa dell’Udinese piazzata e a centrocampo intasato ad arte, la manovra avvolgente avrebbe avuto bisogno di ben altro ritmo.

D. LO MONACO - IL ROMANISTA

se è stata solo una serata fortemente negativa in cui è eccezionalmente andato tutto storto o se è stata invece una sconfitta che fa accendere una spia che segnala un disagio che non si è certo esaurito ieri sera. col Real nel 2010) aveva subito un ko più umiliante - e un brutto passo falso in un inizio di stagione che fino a ieri aveva sfiorato la perfezione. [...] Sta di fatto che mentre è già partito il dibattito in cui come al solito sarà complicato trovare una sintesi accettabile per tutti, la Roma si lecca le ferite per una incredibile sconfitta, una macchia nel curriculum di Mourinho - che solo nella terribile notte della Manita (il 5-0 subito a Barcellona Bisogna solo capire adesso a quale versione dar fede:

G. GARANZINI - LA STAMPA

[...] Il clou nella serata di Udine, da cui anziché la fuga della Roma ne è uscito il tracollo: e insieme l'aggancio dei friulani alla seconda, temporanea posizione dietro Napoli e Milan. [...] Fatale alla Roma, in avvio, un passaggio di petto di Karsdorp al portiere. In teoria una finezza, sul genere costruzione dal basso, in pratica un rischio se l'avversario intuisce la mossa e parte prima: come ha fatto Udogie intuendo l'involontario assist. [...] La Roma di tanto in tanto ci ha provato, soprattutto con Dybala, ha preso un palo con Mancini ma decisamente non era serata. E alla fine ne ha presi quattro, disintegrata da un'Udinese superiore sul piano fisico, ma non solo. [...]

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] La Roma ha preso una sventola incredibile a Udine, Mourinho stavolta parlerà dell'arbitro Maresca ma gli errori parrocchiali della difesa romanista non hanno giustificazioni, ottima la prova di Dybala, un tempo (il secondo) per Belotti ma davanti a Southgate, cittì inglese, sia Smalling sia Abraham (ferito all'omero) hanno visto i friulani dominare nel gioco aggressivo, veloce e perfetto nelle soluzioni in contropiede. Bruttissimo weekend per le due romane e, ovviamente, strilli capitali contro gli arbitri di Sarri e Mourinho, così nascondendo le pecche delle loro squadre. [...]