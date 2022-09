PRUZZO: "Cristante e Matic non possono giocare insieme" - FELICI: "Quando il gioco si fa duro Pellegrini scompare"

Prima battuta d'arresto stagionale per la Roma, che crolla alla Dacia Arena e perde 4-0 contro l'Udinese. I commentatori radiofonici non ha risparmiato le critiche nei confronti dei giallorossi e, nell'occhio del ciclo, è finito anche Mourinho. Questo il commento di Roberto Pruzzo: "Cristante e Matic non possono giocare insieme, uno esclude l'altro". Augusto Ciardi parla delle ambizioni della squadra: "Dovesse arrivare quarta sarei quasi deluso". Antonio Felici, invece, parla di Pellegrini: "Quando il gioco si fa duro scompare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Partita totalmente negativa, ci sono almeno 2/3 giocatori che se vuoi avere ambizioni non dovrebbero esser titolari. Mourinho ha bisogno di Wijnaldum e Zaniolo, questo centrocampo va cambiato, Cristante e Matic sono lenti entrambi e uno esclude l'altro. Pellegrini fuori dal gioco e Karsdorp che non fa altro che prendere palla e darla dietro, non è riuscita a vincere i contrasti ed è stata sempre in affanno. Devi prendere il peggio di questa gara ed imparare in vista delle prossime gare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'Udinese ha concretizzato le occasioni da gol. Quando arrivano questo tipo di sconfitte devi meditare. L'ambiente romanista deve essere più umile e non parlo dei tifosi, ma di media e giocatori (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'Udinese aveva voglia di fare un risultato. La Roma è stata deludente, totalmente un'altra categoria, senza anima e grinta. Karsdorp lo scorso anno è stato uno dei punti fermi di Mourinho, non mi sento di condannarlo, ma c'è mancanza di concentrazione da parte di tutta la squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Questa squadra, in questo campionato qui, ha l'obbligo di essere competitiva. Dovesse arrivare quarta sarei quasi deluso. Quando ci ricordiamo una Roma in campo con Dybala, Abraham e Belotti in campo? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Continuo a crede che Mourinho sia il valore aggiunto della Roma. Dopo Tirana avevamo detto che Karsdorp e Cristante sarebbero dovute diventare le riserve e invece ce li ritroviamo ancora titolari (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Più passa il tempo e più ho la sensazione che Pellegrini si esalta quando la partita gira per il verso giusto, mentre quando è in difficoltà non ricordo un solo match in cui si è caricato la squadra sulle spalle. Quando il gioco si fa duro scompare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)