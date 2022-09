I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala è "La Joya" -"Il Ko più pesante nella storia di Mou in A"- Pellegrini "In serata no e senza una collocazione"

Arriva alla 5° giornata la prima sconfitta per gli uomini di Mourinho. È crollo giallorosso quello visto ieri sera alla Dacia Arena: l’Udinese domina ed impedisce alla Roma di guadagnare punti importanti. Un 4-0 pesante per i giallorossi che dovranno fare tesoro degli errori commessi. Si fa fatica a trovare più di una sufficienza ed anche un peggiore in campo. Una Roma spenta e senza idee di gioco. Karsdorp (4,00) dopo l'errore commesso che ha permesso a Udogie di andare a segno rischia seriamente la titolarità (Il Tempo) Dybala (6.5) anche in una serata così è la Joya, l'unico in grado di produrre scintille (La Gazzetta Dello Sport). Camara (s.v) meritava un esordio diverso (Il Romanista).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 4,14

Mancini 5,14

Smalling 5,21

Ibanez 5,07

Karsdorp 4,07

Matic 5,28

Cristante 4,85

Spinazzola 4,78

Pellegrini 4,71

Dybala 6

Abraham 4,45

Celik 5,07

Belotti 5

Zalewski 5,16

Shomurodov sv

Camara sv

Mourinho 4,5

__________________________________________________________________________

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 4

Mancini 5

Smalling 5

Ibanez 5

Karsdorp 4

Matic 5

Cristante 4,5

Spinazzola 4,5

Pellegrini 4,5

Dybala 6

Abraham 4

Celik 5

Belotti 4,5

Zalewski 5

Shomurodov sv

Camara sv

Mourinho 4

_____________________________________________________________________________________

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 4

Mancini 5,5

Smalling 5,5

Ibanez 5

Karsdorp 4

Matic 6

Cristante 5

Spinazzola 4,5

Pellegrini 4,5

Dybala 6

Abraham 4

Celik 5

Belotti 5,5

Zalewski 5,5

Shomurodov sv

Camara sv

Mourinho 5.

________________________________________________________________________________

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Mancini 5

Smalling 5,5

Ibanez 5

Karsdorp 4,5

Matic 6

Cristante 5,5

Spinazzola 5

Pellegrini 5

Dybala 6,5

Abraham 4,5

Celik 5

Belotti 5

Zalewski 5

Shomurodov sv

Camara sv

Mourinho 5.

______________________________________________________________________________

IL TEMPO

Rui Patricio 4

Mancini 5,5

Smalling 5

Ibanez 5,5

Karsdorp 4

Matic 4,5

Cristante 4,5

Spinazzola 4,5

Pellegrini 4,5

Dybala 6

Abraham 4

Celik 5

Belotti 5

Zalewski 5

Shomurodov sv,

Camara sv

Mourinho 4,5.

________________________________________________________________________________________

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 4

Mancini 5

Smalling 5

Ibanez 5

Karsdorp 4

Matic 5

Cristante 5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5

Dybala 6

Abraham 5

Celik 5

Belotti 5

Zalewski sv,

Shomurodov sv,

Camara sv.

Mourinho 4,5.

____________________________________________________________________________________

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 4

Mancini 5

Smalling 5,5

Ibanez 5

Karsdorp 4

Matic 5,5

Cristante 5

Spinazzola 5

Pellegrini 5

Dybala 6

Abraham 4,5

Celik 6

Belotti 4,5

Zalewski 5,5

Shomurodov sv

Camara sv

Mourinho 4.

______________________________________________________________________________________

IL ROMANISTA

Rui Patricio 4

Mancini 5

Smalling 5

Ibanez 5

Karsdorp 4

Matic 5

Cristante 4.5

Spinazzola 4,5

Pellegrini4,5

Dybala 5,5

Abraham 5

Celik 5,5

Belotti 5,5

Zalewski 5,5

Shomurodov sv

Camara sv

Mourinho 4,5.