Calciomercato Roma: doppio appuntamento per Zaniolo contro l'Atalanta

Il ritorno in campo di Zaniolo, dopo la lussazione alla spalla subita nella gara contro la Cremonese, si avvicina sempre di più. In molti davano per scontato uno stop che prevedeva il rientro dopo la sosta per le Nazionali. Nicolò, però, sta cercando di accorciare i tempi e la data prevista per rivederlo è il match casalingo contro l'Atalanta, il 18 di settembre.

Questa data, per il numero 22 giallorosso, è segnata in rosso anche per un altro motivo; in quei giorni è previsto un incontro tra Pinto e l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, per parlare del rinnovo. In estate erano circolate moltissime voci di una possibile partenza di Zaniolo, ma il GM della Roma nei giorni scorsi ha ribadito che non è mai stata presa in considerazione una sua cessione e la volontà di allungare il contratto in scadenza nel 2024. "Zaniolo non è mai stato vicino alla partenza. Ho detto a Vigorelli che dobbiamo cominciare a programmare i nostri meeting"

