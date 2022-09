Non è di certo il risultato di Udine a toccare la voglia di seguire la Roma, tanto che all'indomani del 4-0 della 'Dacia Arena' arriva la notizia di un altro 'sold out' registrato: anche nella gara contro l'Atalanta, in programma domenica 18 settembre alle 18 ci sarà un Olimpico senza neanche un posto libero, di quelli assegnati ai giallorossi.

Anche Roma-Atalanta è sold out ?❤️ FORZA ROMA! — AS Roma (@OfficialASRoma) September 5, 2022