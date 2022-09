Trigoria: la Roma si prepara in vista della sfida con il Ludogorets (FOTO)

La Roma, dopo la pesante sconfitta ieri sera alla Dacia Arena contro l'Udinese, si è rimessa subito a lavoro. Mourinho e i giocatori sono scesi in campo, per l'allenamento odierno, alle ore 16 per preparare al meglio la sfida di giovedì sera sul campo del Ludogorets, valida per la prima giornata di Europa League. Solito lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre esercitazioni tattiche per chi ha giocato solo uno spezzone e per chi è rimasto in panchina.