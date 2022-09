Dybala in dubbio per l'Inter: domani la decisione. Ufficiale la tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre. Roma Femminile, storica qualificazione ai gironi di Champions

L'attesa sta per terminare: mancano solamente due giorni al ritorno in campo della Roma. Gli uomini di José Mourinho si sono allenati questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per continuare a preparare la partita contro l'Inter, in programma sabato 1 ottobre alle 18. Preoccupano ancora le condizioni di Paulo Dybala, il quale, tornato nella Capitale in mattinata, ha svolto solamente un lavoro individuale: domani ci sarà il test decisivo per valutare l'eventuale partenza verso Milano.

Inoltre la società giallorossa ha annunciato che dal 22 al 29 novembre (durante la pausa per il Mondiale), la squadra sarà impegnata in tournée in Giappone, dove verranno disputate due amichevoli.

Impresa della Roma Femminile, che strapazza lo Sparta Praga per 4-1 e conquista l'accesso alla fase a gironi della Champions League per la prima volta nella storia del club.

