Champions League Femminile, ROMA-SPARTA PRAGA 1-1 (25' Bertholdova, 35' Wenninger): segui in tempo reale. Pareggio giallorosso di Wenninger di testa (FOTO)

Roma, Stadio Tre Fontane, ore 14.30: la formazione di Spugna si gioca un posto nei gironi della Champions League Femminile. Dopo la vittoria per 2-1 all'andata, ora le giallorosse cercheranno di timbrare definitivamente il passaggio del turno nella principale competizione europea per club.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Minami; Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi; Lazaro, Giacinti.

A disp.: Lind, Ohrstrom, Cinotti, Landstrom, Glionna, Kajzba, Haug, Bergersen, Kollmats, Kramzar.

All.: Spugna.

SPARTA PRAGA: Chladekova; Dědinova, Bertholdova, Starova, Dlaskova; Cvrčkova, Sonntagova, Polcarova; Tripp, Martínkova, Chang.

A disp.: Vokurkova, Kozurikova, Brejskova, Pochmanova, Paulenova, Duchackova, Hlouchova, Svibkova, Jaleca, Subrtova.

All.: Masaryk.

Arbitro: Jelena Medjedovic. Assistenti: Ivana Jovanovic - Bojana Scepanovic. IV arbitro: Milica Milovanovic.

Reti: 24' Bertholdova (S), 35' Wenninger (R).

Note: ammonita Dědinova.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

35' - GOL DELLA ROMA!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da sinistra Wenninger di testa batte Chladekova.

30' - Occasione Roma! Giallorosse ancora vicine al gol: il colpo di testa di Lazaro su corner colpisce la traversa.

24' - Gol dello Sparta Praga. La Roma, finora padrona del campo, subisce da calcio d'angolo alla prima occasione per la squadra ospite: Bertholdova, pescata in area, impatta col destro e batte Ceasar.

17' - Di nuovo Haavi spaventa lo Sparta Praga con un'azione solitaria sulla fascia sinistra: dopo aver scartato un avversario, conclude di destro ma il suo tentativo viene respinto da Chladekova.

10' - Ancora Haavi innesca la Roma servendo Giacinti in area, ma l'attaccante giallorossa conclude debolmente verso la porta avversaria.

2' - Roma subito aggressiva con Haavi che dalla fascia sinistra suggerisce per Lazaro in area: la giallorossa infila Chladekova per il vantaggio della Roma, ma il gol viene annullato per un suo tocco di mano.

1' - Si parte! Il primo pallone è gestito dallo Sparta Praga. La Roma oggi indossa la terza maglia giallorossa.