'Partita per la Pace', Kumbulla in conferenza: "In questo tavolo non ci sono avversari" - Pastorella: "Il calcio può fare la sua parte"

Si è tenuta oggi presso la sede di Radio Vaticana a Roma la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della Partita per la Pace in scena il prossimo 14 novembre allo Stadio Olimpico, evento interreligioso benefico che ha come slogan “We Play For Peace”. Presenti nella conferenza stampa odierna in rappresentanza della Roma il difensore Marash Kumbulla e il direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations Francesco Pastorella. Oltre al presidente laziale Lotito e all'attaccante Immobile, ha partecipato anche l'ex calciatore Ciro Ferrara.

"Grazie a tutti per avermi dato questa opportunità e grazie al Santo Padre per aver voluto questo evento - le dichiarazioni di Kumbulla -. In questo tavolo, ci tengo a sottolineare, non ci sono avversari, c'è un'unica squadra, quella della Pace, per la quale fare il tifo. Sappiamo che non possiamo fermare la guerra ma possiamo portare più gente possibile a essere consapevole e informata. Voglio fare questo tutti i giorni, nel mio piccolo e con i miei compagni della Roma". "Ringraziamo il Santo Padre, che ci ha consentito di contribuire a questo evento, di dare un messaggio di pace - ha aggiunto Pastorella -. Siamo convinti che il calcio possa fare la sua parte. Dobbiamo essere uniti. Non possiamo fermare la guerra ma possiamo unire le persone verso un unico obiettivo, la pace".